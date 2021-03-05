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Культура

Выставка «Лермонтов: судьба поэта-воина» открылась в «Михайловском»

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» приглашает на новую выставку, которая называется «Лермонтов: судьба поэта-воина». Экспонаты для неё предоставлены Государственным Лермонтовским музеем-заповедником «Тарханы» (Пензенская область), сообщила Псковскому агентству информации представитель информационной службы Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Лидия Токарева.

Среди того, что предлагают вниманию посетителей выставочного зала, — произведения живописи и графики, так или иначе иллюстрирующие жизненный путь поэта. Это — виды лермонтовских мест в Москве, Санкт-Петербурге и Пятигорске, пейзажи Кавказа и жанровые картины из жизни горцев, портреты поэта и его современников.

Широко представлен в экспозиции предметный ряд, характеризующий домашний, но более того — походный быт дворянина в XIX столетии: посуда, принадлежности для письма, подсвечники, дорожная шкатулка-бюро и папка-конверт для хранения писем, портсигар и курительная трубка, карточные листы и шахматные фигуры, многое другое.

Есть в экспозиции и значительная подборка редких изданий: как произведения Лермонтова, так и публикации о нём.

С выставкой «Лермонтов: судьба поэта-воина» можно познакомиться в Научно-культурном центре музея по адресу: пос. Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1. Планируется, что она будет доступна для жителей и гостей Пушкиногорья до 18 июля.

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