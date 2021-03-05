Мопед у пенсионера украл житель Пустошкинского района

14:22, 05 марта 2021, ПАИ

Житель Пустошкинского района украл мопед у пенсионера. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре района.

8 октября 2020 года у обвиняемого по дороге в Красногородск сломался мопед. Тогда он проник на веранду дома своего знакомого и похитил стоящий там мопед. Неподалеку от места кражи он разобрал его в кустах, сняв двигатель и другие детали.

После этого отремонтировал свой мопед и скрылся с места происшествия. За совершенную кражу обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.