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Мопед у пенсионера украл житель Пустошкинского района

Житель Пустошкинского района украл мопед у пенсионера. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре района.

8 октября 2020 года у обвиняемого по дороге в Красногородск сломался мопед. Тогда он проник на веранду дома своего знакомого и похитил стоящий там мопед. Неподалеку от места кражи он разобрал его в кустах, сняв двигатель и другие детали.

После этого отремонтировал свой мопед и скрылся с места происшествия. За совершенную кражу обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.

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