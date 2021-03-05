Турнир по стрельбе среди женщин состоялся в региональном управлении Росгвардии
В управлении Росгвардии по Псковской области прошёл турнир по стрельбе среди сотрудниц и военнослужащих ведомства, приуроченный к Международному женскому дню. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
Представительницы прекрасного пола из вневедомственной охраны, центра лицензионно-разрешительной работы, ОМОН и аппарата управления, соревновались в командном первенстве. Они должны были поразить мишень из пистолета Макарова с двадцати пяти метров и уложиться в отведенное время.
По результатам турнира золото завоевала команда ОМОН, серебро досталось команде аппарата управления, замкнула тройку призеров команда центра лицензионно-разрешительной работы.
Награждая победителей и призеров, начальник управления полковник полиции Игорь Иванов отметил, что соревнования показали высокий уровень профессиональной подготовки их участников.