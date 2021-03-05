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Общество

Турнир по стрельбе среди женщин состоялся в региональном управлении Росгвардии

В управлении Росгвардии по Псковской области прошёл турнир по стрельбе среди сотрудниц и военнослужащих ведомства, приуроченный к Международному женскому дню. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Представительницы прекрасного пола из вневедомственной охраны, центра лицензионно-разрешительной работы, ОМОН и аппарата управления, соревновались в командном первенстве. Они должны были поразить мишень из пистолета Макарова с двадцати пяти метров и уложиться в отведенное время.

По результатам турнира золото завоевала команда ОМОН, серебро досталось команде аппарата управления, замкнула тройку призеров команда центра лицензионно-разрешительной работы.

Награждая победителей и призеров, начальник управления полковник полиции Игорь Иванов отметил, что соревнования показали высокий уровень профессиональной подготовки их участников. 

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