0
16:36
Как будет работать Псковская городская поликлиника в праздники
16:11
Псковское агентство информации приглашает женщин принять участие в фотоконкурсе
16:04
Псковичи в поисках своих врачей
15:18
Гельдтова баня в Пскове откроется уже в 2021 году
15:00
Работники завода «Титан-Полимер» активно прививаются от коронавируса
14:49
Многотомный сборник документов о преступлениях нацистов передан в архив Псковской области
14:23
Турнир по стрельбе среди женщин состоялся в региональном управлении Росгвардии
Еще новости
Общество

Работники завода «Титан-Полимер» активно прививаются от коронавируса

Фото Арсения Тимашова

От коронавируса привились 37 сотрудников псковского завода «Титан-Полимер». На сегодняшний день двумя компонентами прививки вакцинировались 32 человека.

Медики Псковской районной поликлиники провели для сотрудников выездную вакцинацию. На заводе появляется всё больше желающих привиться, поэтому на предприятие чуть позже вновь пригласят медработников.

«Для удобства сотрудников вакцинация организована прямо в офисе на площадке ОЭЗ «Моглино», отметил генеральный директор завода Герман Петрушко. – Хочу отдельно поблагодарить наших сотрудников, которые уже получили вакцину или еще только готовятся привиться».

  • Работники завода «Титан-Полимер» активно прививаются от коронавируса
    Фото: Арсений Тимашов
  • Работники завода «Титан-Полимер» активно прививаются от коронавируса
    Фото: Арсений Тимашов
  • Работники завода «Титан-Полимер» активно прививаются от коронавируса
    Фото: Арсений Тимашов
  • Работники завода «Титан-Полимер» активно прививаются от коронавируса
    Фото: Арсений Тимашов
  • Работники завода «Титан-Полимер» активно прививаются от коронавируса
    Фото: Арсений Тимашов
  • Работники завода «Титан-Полимер» активно прививаются от коронавируса
    Фото: Арсений Тимашов
  • Работники завода «Титан-Полимер» активно прививаются от коронавируса
    Фото: Арсений Тимашов
  • Работники завода «Титан-Полимер» активно прививаются от коронавируса
    Фото: Арсений Тимашов
  • Работники завода «Титан-Полимер» активно прививаются от коронавируса
    Фото: Арсений Тимашов
  • Работники завода «Титан-Полимер» активно прививаются от коронавируса
    Фото: Арсений Тимашов
  • Работники завода «Титан-Полимер» активно прививаются от коронавируса
    Фото: Арсений Тимашов
  • Работники завода «Титан-Полимер» активно прививаются от коронавируса
    Фото: Арсений Тимашов
  • Работники завода «Титан-Полимер» активно прививаются от коронавируса
    Фото: Арсений Тимашов
  • Работники завода «Титан-Полимер» активно прививаются от коронавируса
    Фото: Арсений Тимашов

Медики выезжают на предприятие в удобное время для работников. Герман Петрушко также отметил, что важно позаботиться не только о своём здоровье, но и о безопасности своих близких и коллег.

«Благодаря вакцинации у нас выработается коллективный иммунитет, и эпидемия коронавируса уже не сможет негативно влиять ни на нашу жизнь, ни на экономику региона и его развитие», подчеркнул Петрушко.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Следует ли убирать за своими питомцами во время прогулки?
Проголосовать >>>

Как будет работать Псковская городская поликлиника в праздники
05 марта 2021
Как будет работать Псковская городская поликлиника в праздники
Псковское агентство информации приглашает женщин принять участие в фотоконкурсе
05 марта 2021
Псковское агентство информации приглашает женщин принять участие в фотоконкурсе
Псковичи в поисках своих врачей
05 марта 2021
Псковичи в поисках своих врачей
Гельдтова баня в Пскове откроется уже в 2021 году
05 марта 2021
Гельдтова баня в Пскове откроется уже в 2021 году
Работники завода «Титан-Полимер» активно прививаются от коронавируса
05 марта 2021
Работники завода «Титан-Полимер» активно прививаются от коронавируса
Многотомный сборник документов о преступлениях нацистов передан в архив Псковской области
05 марта 2021
Многотомный сборник документов о преступлениях нацистов передан в архив Псковской области
Турнир по стрельбе среди женщин состоялся в региональном управлении Росгвардии
05 марта 2021
Турнир по стрельбе среди женщин состоялся в региональном управлении Росгвардии
Продолжительность жизни жительниц Псковской области увеличилась на 3,7 года
05 марта 2021
Продолжительность жизни жительниц Псковской области увеличилась на 3,7 года

Идет загрузка...