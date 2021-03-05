Работники завода «Титан-Полимер» активно прививаются от коронавируса

15:00, 05 марта 2021, ПАИ

От коронавируса привились 37 сотрудников псковского завода «Титан-Полимер». На сегодняшний день двумя компонентами прививки вакцинировались 32 человека.

Медики Псковской районной поликлиники провели для сотрудников выездную вакцинацию. На заводе появляется всё больше желающих привиться, поэтому на предприятие чуть позже вновь пригласят медработников.

«Для удобства сотрудников вакцинация организована прямо в офисе – на площадке ОЭЗ «Моглино», – отметил генеральный директор завода Герман Петрушко. – Хочу отдельно поблагодарить наших сотрудников, которые уже получили вакцину или еще только готовятся привиться».



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



Фото: Арсений Тимашов



























Медики выезжают на предприятие в удобное время для работников. Герман Петрушко также отметил, что важно позаботиться не только о своём здоровье, но и о безопасности своих близких и коллег.

«Благодаря вакцинации у нас выработается коллективный иммунитет, и эпидемия коронавируса уже не сможет негативно влиять ни на нашу жизнь, ни на экономику региона и его развитие», – подчеркнул Петрушко.