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Общество

Невельчан откинуло «далеко в прошлое»

5 марта жители Невеля столкнулись с отсутствием природного газа в квартирах. Как пишет газета «Невельский вестник», планировалось, что газ вернется в дома после завершения аварийных работ на газопроводе, но этого не произошло.

«XXI век на дворе. Новые современные технологии. А нас откинуло далеко в прошлое!» - отмечается в сообщении районной газеты.

Из-за отсутствия газа невельчанам приходится пользоваться электрочайником, а кто-то вспомнил и о давно забытых кипятильниках.

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