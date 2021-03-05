Невельчан откинуло «далеко в прошлое»

14:46, 05 марта 2021, ПАИ

5 марта жители Невеля столкнулись с отсутствием природного газа в квартирах. Как пишет газета «Невельский вестник», планировалось, что газ вернется в дома после завершения аварийных работ на газопроводе, но этого не произошло.

«XXI век на дворе. Новые современные технологии. А нас откинуло далеко в прошлое!» - отмечается в сообщении районной газеты.

Из-за отсутствия газа невельчанам приходится пользоваться электрочайником, а кто-то вспомнил и о давно забытых кипятильниках.