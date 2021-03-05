Многотомный сборник документов о преступлениях нацистов передан в архив Псковской области

14:49, 05 марта 2021, ПАИ

В Государственный архив Псковской области поступило несколько комплектов 23-томного сборника архивных документов «Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на оккупированной территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны». Каждый том посвящен одной из оккупированных в годы войны территорий РСФСР, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Включенные в сборник документы рассказывают о карательных операциях и массовом уничтожении мирного населения, условиях жизни в оккупации, принудительных работах и угоне мирных граждан в Германию, а также о расследовании совершенных нацистами и их пособниками злодеяний.

В том, посвященный Псковской области, вошло 228 документов и фотографий из семи архивов, в том числе недавно рассекреченные документы Архива Управления Федеральной службы безопасности России по Псковской области. Это уникальные материалы, большая часть которых была ранее неизвестна исследователям и опубликована впервые.

За несколько месяцев сотрудниками Государственного архива Псковской области проведена огромная работа по изучению и отбору документов для публикации, их научной обработке, подготовке именного и географического указателей.

«Важно, что документы о страшных страницах истории нашей страны сохранились, что их рассекречивают и делают доступными для изучения. Мое поколение могло опираться на рассказы своих дедов о той войне. Мои дети и внуки будут знать о ней, надеюсь, чуть больше», - подчеркнул директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин.

Комплекты книг «Без срока давности» будут переданы Псковскому государственному университету, Псковской областной универсальной научной библиотеке, Великолукской центральной городской библиотеке им. М. И. Семевского. Один комплект останется в Государственном архиве Псковской области.

С электронной версией тома, посвященного Псковской области, можно ознакомиться на сайте: bsd.pskov.ru.