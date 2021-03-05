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Общество

Абонентам Tele2 оплаченные услуги доступны независимо от баланса

Tele2 позволяет клиентам независимо от баланса использовать свой оплаченный тариф в полном объеме – минуты и гигабайты, а также другие подключенные опции. Такой подход отличается от правил, принятых на телеком-рынке.

На телеком-рынке существует практика, когда абонент не может использовать свой оплаченный пакет услуг при минусовом балансе. Для клиентов Tele2 действуют другие правила – если абонентская плата по тарифу внесена, то оплаченные услуги доступны независимо от баланса.

Оператор не ограничивает использование минут, гигабайтов, а также дополнительных опций, таких как доступ к соцсетям и мессенджерам, кинотеатру Wink, «Безлимит на YouTube», «Безлимит на СберЗвук», и других услуг, которые можно добавить в разделе «Настрой тариф». Преимущество действует на всех пакетных предложениях открытой для подключения линейки, а также на большинстве архивных тарифных планов. Подробности на сайте оператора.

Также пользователям большинства открытых для подключения тарифов доступны и другие выгодные возможности. Это в том числе бессрочный перенос остатка пакетов трафика и минут, защита от нежелательных подписок, бесплатные звонки на номера Tele2 по всей России, которые не уменьшают пакет минут. Кроме того, неизрасходованные пакеты услуг можно покупать или продавать на «Маркете Tele2».

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