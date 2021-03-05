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Общество

Автобус Псков – Великие Луки будет ходить три раза в неделю с 9 марта

В связи с падением пассажиропотока на весенний период с 9 марта 2021 года меняется расписание движение автобуса по маршруту № 504 «Псков – Великие Луки». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Автобус будет курсировать три раза в неделю по понедельникам, пятницам и воскресеньям, отправлением от автовокзала Пскова в 8:20, а от автовокзала в Великих Луках – в 17:10.

При условии увеличения пассажиропотока будет рассмотрено возобновление ежедневного движения автобуса летом, добавили в комитете.

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