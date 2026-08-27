Дедовичанин менее чем за месяц проехал через всю страну и добрался до края России

23:56, 27 августа 2026, ПАИ

Учитель дедовичской средней школы № 1 Андрей Степанов снова отправился в дорогу. Его 25-е путешествие стало самым продолжительным: за 29 дней он проехал через всю страну и добрался до самого края России – до Владивостока, пишет районная газета «Коммуна».

Одной из главных целей поездки был Байкал. Мечта увидеть Байкал появилась ещё во время учёбы, а теперь путешественник смог дважды оказаться на его берегу.

Гостиницы в таких поездках ему почти не нужны: днём Андрей знакомится с городами, музеями, храмами и природой, а ночью поезд везёт его к следующей точке маршрута. За годы путешествий он побывал примерно в 65 городах России и Белоруссии.

Подробнее читайте в газете «Коммуна» за 26 августа.

Ранее сообщалось, что необычного путешественника из Италии заметили на псковских дорогах.