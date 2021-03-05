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Общество

30 иностранцев лесными тропами пробрались из Белоруссии в Псковскую область

За прошедшие сутки на российско-белорусском участке границы сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали более 30 иностранных граждан, нарушивших режим. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Выходцы из бывших советских республик знали, что во время пандемии попасть в Россию на законных основаниях у них не получится. Они вылетели в Белоруссию, где нашли людей, которые за деньги согласились помочь доставить их к российско-белорусской границе. В Россию иностранцы проникли по лесным и проселочным дорогам, однако здесь их задержали псковские пограничники. Среди нарушителей оказались два человека, въезд которым на территорию Российской Федерации запрещён.

Иностранцы задержаны в административном порядке на срок до 48 часов для выяснения всех обстоятельств совершенного правонарушения. После проведения процессуальных действий нарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

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