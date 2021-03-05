Завод «Аванта» предлагает идею полезного подарка к 8 Марта

15:39, 05 марта 2021, ПАИ

8 Марта — праздник весны, тепла, полный ожидания моря цветов, комплиментов и подарков. В этот день важно проявить внимание и заботу. Завод медицинского оборудования «Аванта» предлагает хорошую идею подарка, который позволит защитить любимых и родных, — бактерицидный рециркулятор для дома.

Настольный рециркулятор - простое и удобное решение для любого помещения.

Благодаря компактному размеру его можно хранить на любой полочке, а доставать при необходимости. Он безопасен для людей и животных, поэтому во время его работы не нужно никуда уходить. Рециркулятор дезинфицирют воздух и уничтожает 99,8% вредных микроорганизмов и вирусов. Он может работать непрерывно или по графику, имеется датчик наработки часов. Рециркулятор «Аванта» - залог чистого воздуха и здоровья в доме!

Завод медицинского оборудования «Аванта» от всей души поздравляет прекрасную половину человечества с праздником и желает счастья, здоровья и красоты.

Также в честь 8 Марта завод радует скидками 15% на рециркуляторы и другую продукцию интернет-магазина shop.avantainvest.com! Подарите своим любимым здоровье!

Производство находится в городе Острове, улица Большая Пионерская, 45а.

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