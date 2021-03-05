Центр обслуживания клиентов регоператора принял за 2 месяца около 1300 обращений псковичей

15:53, 05 марта 2021, ПАИ

Сотрудники Центра обслуживания клиентов регионального оператора по обращению с ТКО на территории Псковской области – ООО «Экопром» приняли за два месяца с начала года 1291 обращение от физических лиц. В том числе в псковском офисе было принято 499 обращений в январе и 577 за февраль. В великолукский офис за январь поступило 99 обращений, за февраль – 116. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Значительное количество обращений (более 90% от общего числа) связано с получением перерасчётов по начислениям за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). У граждан меняется ситуация с количеством зарегистрированных в жилом помещении, люди переезжают, снимаются с регистрации или наоборот регистрируются в квартире, доме. У кого-то происходят изменения в составе семьи. Многих интересует возможность перерасчета по временным обстоятельствам, связанным с командировкой, учебой в другом регионе, лечением в стационаре. Кроме того, поступают обращения о перерасчете от граждан, которые сезонно проживают на своих загородных дачах.

Для получения перерасчета по начислениям необходимо предоставить регоператору заявление на перерасчет, справку о количестве зарегистрированных или о временной регистрации (предоставляет управляющая компания или орган местного самоуправления); в случае временного непроживания кого-то из членов семьи – документ, подтверждающий временное проживание в другом месте с указанием периода; документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение либо выписку из ЕГРН.

Если граждане временно проживают на дачах, они должны предоставить справку, выданную уполномоченным лицом садоводческого или огороднического некоммерческого товариществ (СНТ), с указанием периода своего проживания. При этом у СНТ с регоператором должен быть заключен договор на оказание услуг по обращению с ТКО в действующем периоде времени.

Направить необходимые для перерасчета документы можно по электронной почте ro_pskov@mehuborka.ru; «Почтой России» по адресу: 180000, Псков, ул. Льва Толстого, д. 3 в Центр обслуживания клиентов Филиала ООО «Экопром» или обратиться лично. Контактный телефон 8(8112)201-921.