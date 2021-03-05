Псковичи в поисках своих врачей

16:04, 05 марта 2021, ПАИ

Век живи - век учись. Для большинства из нас эта фраза - синоним жизненного опыта. Но только не для работников медицинской сферы. Люди этого призвания учатся изо дня в день. Человеческий организм невероятно сложен и ещё не изучен до конца. Всю свою профессиональную жизнь медики оттачивают свои навыки и аккумулируют информацию, чтобы в любой момент прийти на помощь. Текущая ситуация в мире хорошо показала важность этого процесса. Однако несмотря на технический прогресс, разнообразие специалистов и успехов фармакологии, есть люди, которые боятся обращаться к врачам. На это должны быть причины. Мы отправились на улицы города, чтобы их найти и узнать, боятся ли врачей псковичи. Наши изыскания собраны в традиционном опроснике.



Ежегодно 6 марта во многих странах отмечается профессиональный праздник стоматологов — Международный день зубного врача, или День дантиста. Считается, что в этот день, в 1790 году, американский дантист Джон Гринвуд изобрел бормашину. Джон, к слову, был личным зубным врачом Джорджа Вашингтона. Первый президент США всю жизнь испытывал проблемы с зубами. Видимо, на портретах он весьма хмурый как раз поэтому. Когда пришло время занять президентское кресло, зубов у политика почти и не осталось. Гринвуд сделал для Вашингтона несколько наборов зубных протезов из различных материалов: слоновая кость, клык гиппопотама и человеческие зубы. Пугающая история, не правда ли? Возможно именно по этой причине люди боятся визита к зубному врачу.



Среди опрошенных были те, кто роняет сердце в пятки при виде стоматологического кабинета, но чаще всего люди воспринимают врача как хорошего друга. Анестезия и технологии позволяют производить процедуры без нагрузки на эмоциональное состояние. Однако как и в любом другом деле, не обходится без халатности и ошибок. Они и становятся причиной негативного отношения к медицине. Люди теряют доверие и ищут помощь в других методах врачевания. Визит к бабке, лечебные травы и шаманские обряды в двадцать первом веке по-прежнему существуют, но эффективность их сомнительна. Лучший выход, говорят псковичи, найти «своего врача». Это не так просто, но вполне возможно. Согласитесь, когда есть человек, который знает ваш анамнез от и до, доказал свой профессионализм и доступен в нужный момент, быть здоровым намного проще. К сожалению, не всегда всё складывается подобным образом, но это не повод сдаваться, надеяться на наш любимый «авось» и проверять организм на прочность.



Любите себя и берегите свое здоровье. Откажитесь от вредных привычек, не верьте слепо всему, что говорят интернет и телевизор, не запускайте болячки и избегайте непроверенных методов лечения. Доверяйте врачам - и будет вам здоровье.