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Общество

Псковское агентство информации приглашает женщин принять участие в фотоконкурсе

Принять участие в фотоконкурсе приглашает женщин Псковское агентство информации. Для этого следует показать, как вас поздравили коллеги на работе.

Для участия нужно выложить фотографию или видео в свой профиль, чтобы было видно, как или чем вас порадовали мужчины-коллеги в преддверии 8 Марта. Также под публикацией следует оставить хештег #паи8марта.

Итоги будут подведены 9 марта. Автор самого креативного поста получит приз.

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