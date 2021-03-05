Псковское агентство информации приглашает женщин принять участие в фотоконкурсе

16:11, 05 марта 2021, ПАИ

Принять участие в фотоконкурсе приглашает женщин Псковское агентство информации. Для этого следует показать, как вас поздравили коллеги на работе.

Для участия нужно выложить фотографию или видео в свой профиль, чтобы было видно, как или чем вас порадовали мужчины-коллеги в преддверии 8 Марта. Также под публикацией следует оставить хештег #паи8марта.

Итоги будут подведены 9 марта. Автор самого креативного поста получит приз.