Как будет работать Псковская городская поликлиника в праздники

16:36, 05 марта 2021, ПАИ

Псковская городская поликлиника опубликовала график работы в праздничные дни с 6 по 8 марта, пишет Telegram-канал Псковской области.

5 и 9 марта марта 2021 года – рабочие дни. 6 марта – рабочий день по графику рабочей субботы (приём терапевта, вызовы, бригады-covid-19, вакцинация против covid-19 по предварительной записи) с 08:00 до 17:00. Женская консультация по графику дежурства с 08:00 до 15:00.

7 марта - по графику воскресенья (приём терапевта, вызовы, бригады-covid-19, вакцинация против covid-19 по предварительной записи) с 08:00 до 15:00.

8 марта – по графику праздничного дежурства (приём терапевта, вызовы, бригады-covid-19, вакцинация против covid-19 по предварительной записи) с 08:00 до 15:00.

Поликлиника № 1 (улица Кузнецкая, д. 19): 66-53-54 – регистратура, 66-53-57, 66-53-58 – вызов врача на дом.

Поликлиника № 2 (ул. Коммунальная, д. 23): 56-78-15 – регистратура, 56-96-98 – вызов врача на дом.

Поликлиника № 3 (ул. Индустриальная, д. 8): 53-33-88 – регистратура, 53-29-46 – вызов врача на дом, call-центр – 29-90-28.