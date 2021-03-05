Псковская семья через суд отстояла право на сдачу квартиры туристам

16:48, 05 марта 2021, ПАИ

В Пскове семейная пара через суд отстояло право сдавать свою квартиру туристам. Об этом пишет газета «АиФ-Псков».

По информации издания, соседи супругов Бахиревых подал иск в суд, обвинив их в использовании однокомнатной квартиры в центре Пскова для предоставления гостиничных услуг, а это уже незаконно. При этом пара сдавала помещение преимущественно семьям, отказывали молодым людям младше 21 года, запретили курение в квартире, животных и шум по вечерам. Бахирева составили договор найма и платили необходимые налоги.

Бахиревы это решение опротестовали и написали запрос в Минстрой РФ с просьбой разъяснить ситуацию. Из министерства пришел обнадеживающий ответ. «Услуги по предоставлению временного жилья в помещениях, предоставляемых по договорам краткосрочного найма, оказываемые посетителям, находящимся вдали от своего жительства, не относятся к гостиничным, а деятельность по предоставлению жилых помещений для проживания по договорам краткосрочного найма не относится к деятельности гостиниц», - говорится в ответе министерства.

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