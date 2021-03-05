Пролежавшую более двух месяцев в морге женщину похоронили в Гдове

16:53, 05 марта 2021, ПАИ

62-летнюю жительницу деревни Ремда Гдовского района, труп которой более двух месяцев находился в морге, похоронили 4 марта на городском кладбище в Гдове, сообщает газета «Гдовская заря».

Женщина скончалась ещё 30 декабря. Её тело находилось в морге районного центра с 31 декабря 2020 года. У женщины не было родственников, которые должны были бы заняться её погребением.

Ситуация по каким-то причинам не разрешалась, и только после публикации в СМИ состоялось совещание с участием представителей администрации района, прокуратуры, больницы, полиции, городского поселения «Гдов», по результатам которого в срочном порядке был организован процесс вскрытия тела и захоронение.