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Общество

Пролежавшую более двух месяцев в морге женщину похоронили в Гдове

Фото: «Гдовская заря».

62-летнюю жительницу деревни Ремда Гдовского района, труп которой более двух месяцев находился в морге, похоронили 4 марта на городском кладбище в Гдове, сообщает газета «Гдовская заря».

Женщина скончалась ещё 30 декабря. Её тело находилось в морге районного центра с 31 декабря 2020 года. У женщины не было родственников, которые должны были бы заняться её погребением.

Ситуация по каким-то причинам не разрешалась, и только после публикации в СМИ состоялось совещание с участием представителей администрации района, прокуратуры, больницы, полиции, городского поселения «Гдов», по результатам которого в срочном порядке был организован процесс вскрытия тела и захоронение.

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