Рабы XXI века: псковичам предлагают фото с обезьянкой и попугаями

17:30, 05 марта 2021, ПАИ

На днях в одном из торговых комплексов Пскова появились люди, которые предлагают посетителям ТЦ сфотографироваться с попугаями и обезьянкой. Горожане забили тревогу, усомнившись в надлежащем содержании «фотомоделей» и законности деятельности их владельцев. Сотрудники Псковского агентства информации выехали на место, чтобы разобраться в ситуации.

Нас ждали

Прибыв в ТЦ, мы решили сразу не подходить к фотографу с экзотическими животными и понаблюдать за его работой со стороны. Большого ажиотажа в предпраздничный день не наблюдалось, но многие псковичи всё же не могли пройти мимо ярких птиц, сидящих вблизи одного из салонов связи.

«Сколько стоит фото с попугаем?» - то и дело обращались люди к бизнесмену, на груди которого сидела маленькая обезьянка в подгузнике.

«На ваш фотоаппарат 200, на мой – 300 рублей. И сразу распечатаю», - отвечал он. Если клиент не соглашался и уходил, молодой человек отправлялся прогуливаться по холлу торгового центра неподалеку от жердочки с попугаями. В отличие от коллег, работающих на югах, он никого активно не зазывал, ожидая, что деньги сами придут в руки. А тем, кто соглашался на съемку, услужливо сажал животных на плечо или руку – радость на лицах псковичей от контакта с диковинкой не передать словами.

Дети, конечно же, интересовались животными больше всего. С удовольствием гладили обезьянку, боязно тянули руки к попугаям с большими клювами. К слову, к птицам посетители ТЦ подходили, даже если их надсмотрщика не было рядом - порой он отходил слишком далеко.

Как только мы подошли к сотруднику этого фотобизнеса, он сразу понял, кто перед ним. «Вы журналисты, да? Сейчас наберу хозяина, очень хочет с вами поговорить!» - тут же отреагировал парень с обезьянкой. Мы поняли, что нас тут ждут, но не сильно любят.

В трубке прозвучал голос мужчины. Он рассказал нам, что является индивидуальным предпринимателем и проживает в другом регионе (судя по предъявленным нам документам - в Москве). Бизнесмен заверил, что его подопечные находятся в Пскове законно: якобы все необходимые документы в наличии, договор с администрацией ТЦ есть и «чего вы к нам пристали». Не преминул он напомнить и о законе о клевете, мол, чтобы не наговаривали, что животные ободранные и измученные.

Придраться не к чему

На первый взгляд попугаи и обезьянка действительно не производят впечатление, что за ними не ухаживают. Внешний вид у меня не вызвал опасений, как и их состояние – живность вела себя не то чтобы совсем естественно, но и не была слишком вялой. Попугаи немного покрикивали, обезьянка в подгузнике глазела по сторонам, периодически подгрызая шнурок фотоаппарата, висящего на груди её работодателя. Только в глазах – грусть.

Раньше я видела животных, которых явно накачали препаратами, - на пляжах в Абхазии и в Крыму. В данном случае звери были гораздо менее сонными, хотя и не слишком активными – то ли привыкли к своей «работе», то ли всё-таки принимают успокоительные. В естественных условиях обитания обезьяны и попугаи, конечно же, ведут себя иначе.

Молодой человек показал нам всю документацию на обезьянку Ульяну и попугаев Дениса и Марту, бумаги из налоговой службы – прикопаться не к чему. Даже сроки вакцинации животных соблюдены. Фотограф заверил, что исправно кормит и поит животных, когда им это требуется, и даже показал укрытие для попугаев – небольшую клетку. «Это стандартная переноска для попугаев», - пояснил бизнесмен и сообщил, что по вечерам, когда посетителей особенно много и птицы устают, он их сразу прячет.

Что касается обезьянки, то для неё укромного уголка не нашлось. Коммерсант заверил, что лучшее укрытие для Ульяны – у него на груди, и в случае возникновения стресса ей так легче с ним справиться.

Он искренне не понимал, чем вызван наш интерес к его работе: «Мы ничего не нарушаем, законы знаем, животные в порядке». Молодой человек подчеркнул, что он дружелюбен ко всем, в том числе журналистам. К слову, во время визита нам он уделял гораздо больше внимания, чем клиентам, часть из которых попросту упустил, демонстрируя нам бумаги. То ли коллеги накануне напугали, то ли чтобы мы поскорее отстали.

И мы ушли. По сути ни с чем – закон не нарушен, «фотомодели» и дальше продолжат приносить доход находчивым бизнесменам. К сожалению, российское законодательство не запрещает организацию съёмок с животными, если при этом соблюден ряд требований. Речь, в том числе, о наличии укрытий, должном кормлении животных, соблюдении режима отдыха, температурного режима. Что касается последнего – под большим вопросом, так как в большом торговом комплексе обеспечить нужную экзотическим зверям температуру крайне сложно. Но проводить замеры некому – просто потому, что это никому не нужно.

«Дикари!»

Руководитель Псковской областной организации «Зоозащита» Вера Короткова пояснила, что по данным вопросам достучаться до какого-либо ведомства крайне сложно. Это показала ситуация с закрытием незаконной выставки кошек в Пскове в начале 2020 года. Тогда зоозащитникам помогла полиция, в этот же раз правоохранители заявили, что разбор полётов с фотографированием животных в их компетенцию не входит.

«Да, у нас есть запрет на организацию контактных зоопарков. Но здесь ведь речь о другом – контактной фотосъемке, которая разрешена. И даже если животных чем-то накачали, доказать это крайне сложно - сделать экспертизу стоит бешеных денег», - отметила Вера Короткова. По её словам, «Зоозащита» может изъять животных только в случае нарушения правил их содержания, но это нужно доказать, а просто так заставить владельцев их отдать – нельзя.

Руководитель «Зоозащиты» согласилась, что владельцы попугаев и обезьянки постарались сделать всё, чтобы соблюсти законодательство при участии животных в съёмках. «Но мы не знаем, где они ночуют, какие у них условия проживания, как их перевозят и другие нюансы. И факт остаётся фактом: это рабы. Кто-нибудь спросил у обезьянки, хочет она сидеть на плечах или нет?» - подытожила Вера Короткова.

Она констатировала, что в данной ситуации всё, что можно сделать, – просто не ходить туда и не фотографироваться с этими животными. «Нужно просто искоренить такую деятельность, и сделать это можно только человеческим отношением. Не будет спроса – не будет и предложения. А пока мы как дикари – фото с обезьянкой нам подавай», - заключила зоозащитница.

Вот и получается, что остаётся только взывать к человечности. Мы сами провоцируем развитие бизнеса с животными, фотографируя с ними детей. Вспомните, у каждого ведь есть фото с обезьянкой из детства? У меня есть. И хочется разорвать этот снимок в клочья.

Потому что это позор. Для людей, фотографирующихся с редкими животными, - это минутное развлечение, повод похвастаться перед друзьями красочными фотографиями с диковинкой. А для самих «фотомоделей» - ежедневная работа, чаще всего, мучительная и недобровольная. Они целый день находятся в многолюдных торговых центрах, на переполненных набережных и пропускают через себя сотни людей. И запрещать нужно не только контактные зоопарки, но и любой бизнес на животных, в котором есть развлекательная составляющая. Потому что они не игрушки, они живые. Хотите поиграть – зайдите в детский мир.