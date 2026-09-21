Живую очередь на УЗИ в поликлинике №3 в Золотково иногда формируют сами пациенты, объяснил главврач

11:23, 21 сентября 2026, ПАИ

Живую очередь на УЗИ в поликлинике № 3 в деревне Золотково иногда формируют сами пациенты, объяснил главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панфёров. Об этом пишет газета «Великолукская правда».

Жители Великих Лук и Великолукского района спросили, почему в поликлинике № 3 УЗИ проводится без предварительной записи, по принципу живой очереди. Пациенты отмечают, что в одной очереди оказываются беременные женщины, пожилые люди и мужчины, а число ожидающих может достигать десяти человек.

Евгений Панфёров пояснил, что в медучреждении приём ведётся строго по времени и каждому пациенту выделяется отдельное время, чтобы уделить ему максимум внимания и не затягивать приём.

«К сожалению, иногда в холле формируется живая очередь по инициативе самих пациентов – это сбивает график, и те, кто записался на конкретное время, вынуждены ждать дольше», – добавил главный врач.