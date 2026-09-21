Скончался учитель из Печор Николай Хабаров, более 15 лет проработавший в школе

11:38, 21 сентября 2026, ПАИ

В Печорах скончался учитель ОБЖ, физкультуры и начальной военной подготовки Николай Хабаров, более 15 лет проработавший в школе, сообщили ПАИ в газете «Печорская правда».

Николай Хабаров умер после продолжительной болезни.

Коллектив Печорской лингвистической гимназии, ветераны педагогического коллектива и выпускники средней школы № 2 выразили соболезнования родным и близким учителя.