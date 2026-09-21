Скончался учитель из Печор Николай Хабаров, более 15 лет проработавший в школе
В Печорах скончался учитель ОБЖ, физкультуры и начальной военной подготовки Николай Хабаров, более 15 лет проработавший в школе, сообщили ПАИ в газете «Печорская правда».
Николай Хабаров умер после продолжительной болезни.
Коллектив Печорской лингвистической гимназии, ветераны педагогического коллектива и выпускники средней школы № 2 выразили соболезнования родным и близким учителя.
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