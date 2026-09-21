В МВД объяснили, что делать при звонке об угрозе банковским счетам

11:45, 21 сентября 2026, ПАИ

Звонок, поступивший якобы от правоохранительных органов, с сообщением об оформлении кредита или угрозе банковским счетам, нужно немедленно сбрасывать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД России.

Мошенники представляются сотрудниками полиции и запугивают тем, что банковские счета находятся под угрозой или кто-то пытается взять кредит на имя собеседника. «Это обман, немедленно прекратите разговор», – предостерегли полицейские.

В министерстве также обратили внимание, что аферисты могут выдавать себя за представителей оператора сотовой связи или сотрудников банков. Продолжать такие разговоры не стоит.

Ранее сообщалось, что мошенники размещают в мобильных играх рекламные баннеры с обещаниями «выигрыша» или «быстрого заработка» для получения личных данных и банковских реквизитов пользователей.