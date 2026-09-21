Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Борис Елкин назвал победителей грантового конкурса «Есть идея»

Глава Пскова Борис Елкин в мессенджере MAX сообщил об итогах грантового конкурса «Есть идея», который объединил молодых псковичей, представивших собственные проекты.

Победителями стали девять участников. В номинации «Добровольчество» грант в размере 150 тысяч рублей получил Алексей Телюшин с проектом «Добро в действии».

В номинации «Помним и гордимся» 220 тысяч рублей присудили Кристине Гапоновой на реализацию проекта «Любуемся Псковом: прекрасен словно Париж!».

Сразу три проекта победили в номинации «Вклад в будущее». Диана Елисеева получила 110 тысяч рублей на проект «ПалеоТочка», Иван Полонский – 190 тысяч рублей на городской спортивно-технологический фестиваль «Псков-Фиджитал: Новая лига будущего», Александра Шушина – 190 тысяч рублей на проект «VRемя спорта».

Еще четыре победителя определили в номинации «Удивляй». Алиса Ермолина получила 260 тысяч рублей на проект «Небо зовёт!», Валерия Евсикова – 120 тысяч рублей на проект «Мне некуда это надеть», Иван Корнышев – 150 тысяч рублей на шоукейс «За музыкой 4.0.», Анастасия Косенко – 110 тысяч рублей на конкурс-фестиваль «Искусство начинается здесь – 2026».

«Каждый из проектов – это идея, за которой стоят инициативность нашей молодежи, их желание менять окружающее пространство и готовность действовать», – отметил Борис Елкин.

Глава Пскова поздравил победителей и пожелал им успешно реализовать свои проекты, а всем участникам конкурса – продолжать превращать «Есть идея» в «Есть результат».

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



21 сентября 2026

Элла Памфилова: Избиратели практически не почувствовали угроз
21 сентября 2026

Минздрав Псковской области развеял мифы о донорстве костного мозга
21 сентября 2026

Россияне могут поставить в паспорт до шести дополнительных отметок
21 сентября 2026

Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Рождеством Пресвятой Богородицы
21 сентября 2026

Почему шумят батареи перед отопительным сезоном, объяснили в Псковских тепловых сетях
21 сентября 2026

Повар из Великих Лук участвует в кастинге «Битвы шефов»
21 сентября 2026

Матвиенко: Попытки Запада расколоть общество России провалились по итогам выборов
21 сентября 2026

В МВД объяснили, что делать при звонке об угрозе банковским счетам

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...