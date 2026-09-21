Борис Елкин назвал победителей грантового конкурса «Есть идея»

11:39, 21 сентября 2026, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин в мессенджере MAX сообщил об итогах грантового конкурса «Есть идея», который объединил молодых псковичей, представивших собственные проекты.

Победителями стали девять участников. В номинации «Добровольчество» грант в размере 150 тысяч рублей получил Алексей Телюшин с проектом «Добро в действии».

В номинации «Помним и гордимся» 220 тысяч рублей присудили Кристине Гапоновой на реализацию проекта «Любуемся Псковом: прекрасен словно Париж!».

Сразу три проекта победили в номинации «Вклад в будущее». Диана Елисеева получила 110 тысяч рублей на проект «ПалеоТочка», Иван Полонский – 190 тысяч рублей на городской спортивно-технологический фестиваль «Псков-Фиджитал: Новая лига будущего», Александра Шушина – 190 тысяч рублей на проект «VRемя спорта».

Еще четыре победителя определили в номинации «Удивляй». Алиса Ермолина получила 260 тысяч рублей на проект «Небо зовёт!», Валерия Евсикова – 120 тысяч рублей на проект «Мне некуда это надеть», Иван Корнышев – 150 тысяч рублей на шоукейс «За музыкой 4.0.», Анастасия Косенко – 110 тысяч рублей на конкурс-фестиваль «Искусство начинается здесь – 2026».

«Каждый из проектов – это идея, за которой стоят инициативность нашей молодежи, их желание менять окружающее пространство и готовность действовать», – отметил Борис Елкин.

Глава Пскова поздравил победителей и пожелал им успешно реализовать свои проекты, а всем участникам конкурса – продолжать превращать «Есть идея» в «Есть результат».