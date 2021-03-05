Смертность от коронавируса в России снизились на 9,5%

18:52, 05 марта 2021, ПАИ

В России в январе на 9,5 % снизилась смертность от коронавируса. Об этом журналистам 5 марта сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

В структуре прироста смертности за январь этого года стопроцентно подтверждённые случаи COVID-19 составляют 47,2 %, отметила Голикова.

«Если к стопроцентно подтверждённым случаям добавить смертность от иных причин, когда тест на ковид был положительным, то совокупно доля этих групп составит в структуре прироста смертности 66,6 %», – сказала вице-премьер.