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Общество

Смертность от коронавируса в России снизились на 9,5%

В России в январе на 9,5 % снизилась смертность от коронавируса. Об этом журналистам 5 марта сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

В структуре прироста смертности за январь этого года стопроцентно подтверждённые случаи COVID-19 составляют 47,2 %, отметила Голикова.

«Если к стопроцентно подтверждённым случаям добавить смертность от иных причин, когда тест на ковид был положительным, то совокупно доля этих групп составит в структуре прироста смертности 66,6 %», – сказала вице-премьер.

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