Ярмарка пройдёт в Печорах 13 марта

17:40, 05 марта 2021, ПАИ

13 марта с 9:00 до 14:00 в Печорах на центральной площади в рамках международного проекта «Улучшение доступности удалённых областей в юго-восточной Эстонии и Псковской области для традиционного предпринимательства и устойчивого развития» программы приграничного сотрудничества «Россия – Эстония» пройдёт ярмарка «Масленица, угощай».

Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области, к участию приглашаются все желающие. Заявки на участие в ярмарке принимаются по телефону 8 (81148) 2-31-62 до 10 марта.

Посетители ярмарки смогут приобрести товары местных сельхозпроизводителей и фермеров, а также продукцию местных мастеров и ремесленников. Музыкальное сопровождение обеспечит МБУК «Районный центр культуры».

Ярмарка пройдёт с соблюдением всех противоэпидемических рекомендаций Роспотребнадзора. Участникам и гостям ярмарки рекомендовано соблюдать социальную дистанцию, использовать маски и кожные антисептики.