Псковский драмтеатр опубликовал афишу на апрель и Первомай

18:39, 05 марта 2021, ПАИ

В апреле Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина выпустит ещё две премьеры – «Смерть Тарелкина» в постановке московского режиссера Хуго Эрикссена и поэтический спектакль студентов РГИСИ «Бессонница» по стихам Сергея Есенина. Всего в апрельскую афишу театра вошло 20 спектаклей – комедии, постановки по русской классике, драмы, премьеры этого года «Дни Победы» и «Свидетельские показания», детские спектакли и моноспектакли корифеев псковской сцены.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе театра, апрель в учреждении начнётся с комедий «Позвольте вам выйти вон!» (1 апреля) и «Очень громкая премьера (2 апреля), а ностальгическую и музыкальную комедию с золотым актёрским составом «Соседи» театр покажет 14 апреля.

В апрельской афише – вызывающие и резонансные спектакли: «Река Потудань» Сергея Чехова (7 апреля), спектакль-лауреат «Золотой маски» «Ревизор» (8 и 15 апреля), «Гробница малыша Тутанхамона» (27 апреля) Елизаветы Бондарь и новый спектакль режиссера «Ревизора» Петра Шерешевского – «Село Степанчиково и его обитатели» по повести Достоевского (28 апреля).

9 апреля зритель сможет увидеть февральскую премьеру – спектакль Веры Поповой «Дни Победы». Детектив Семена Серзина «Свидетельские показания», на который многие зрители не успели купить билеты, театр покажет 4, 6 и 13 апреля, а также в первых числах мая – 1 и 2 мая.

В этом месяце театр также сыграет красивую романтическую мелодраму «Метель» 3 апреля. 10 апреля – «Таланты и поклонники» по пьесе Островского, 11 апреля – «Ионыч» по одноименному рассказу Чехова, 29 апреля вниманию зрителей предлагают пушкинскую «Пиковую даму».

16 апреля актриса Ирина Смирнова представит свою программу «Поэзо-вечеръ. Игорь Северянин», 17 апреля со своей программой «И смех, и грех» выступит народный артист России Владимир Свекольников, 18 апреля в новом зале театра будут звучать стихи Марины Цветаевой в исполнении артистки Нины Семеновой под аккомпанемент саксофона Аркадия Галковского.

1 и 2 мая в афише – кукольно-драматический спектакль для семейного просмотра «Я сделал крылья и летал».

Премьеры в следующем месяце намечены на 2 апреля («Бессонница») и 23, 24, 25 апреля («Смерть Тарелкина»).