В великолукском драмтеатре прошёл концерт для женщин

19:26, 05 марта 2021, ПАИ

В драмтеатре Великих Лук прошёл грандиозный городской концерт для женщин. Об этом пишет городской сайт luki.ru. Для самых обаятельных, нежных и любимых состоялся праздничный вечер «Всё для тебя».

Свои творческие номера представительницам прекрасной половины человечества в канун праздника подарили лучшие коллективы города. Зрители увидели и сольные номера. Самым большим подарком артистам стали не цветы или аплодисменты, а сияющие глаза женщин, побывавших на концерте.