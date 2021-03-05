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Общество

В великолукском драмтеатре прошёл концерт для женщин

На сцене появлялись и сольные номера, и коллективы. Фото luki.ru

В драмтеатре Великих Лук прошёл грандиозный городской концерт для женщин. Об этом пишет городской сайт luki.ru. Для самых обаятельных, нежных и любимых состоялся праздничный вечер «Всё для тебя».

Свои творческие номера представительницам прекрасной половины человечества в канун праздника подарили лучшие коллективы города. Зрители увидели и сольные номера. Самым большим подарком артистам стали не цветы или аплодисменты, а сияющие глаза женщин, побывавших на концерте.

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