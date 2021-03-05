«Потому что на десять девчонок по статистике...» Псковстат рассказал о соотношении мужчин и женщин в Псковской области

19:38, 05 марта 2021, ПАИ

В Псковской области на каждую тысячу мужчин приходится 1 тыс. 157 женщин, сообщили «АиФ-Псков» в Псковстате.

Всего, по данным на 1 января 2020 года, в регионе проживает 335,8 тыс. женщин, что составляет 53,6 % от общей численности населения. При этом 72 % псковичек живут в городах.

«Несмотря на то что женщин больше половины населения, изначально девочек на свет появляется на 2-8 % меньше, чем мальчиков», – отметили в Псковстате.

Средний возраст женщин Псковской области на 1 января 2020 года составил 45,7 года, мужчины в среднем моложе на 7,1 года. В начале 2020 года в области насчитывалось 3 тыс. 29 женщин-долгожителей в возрасте 90 лет и старше, мужчин-долгожителей было меньше – 661.

Чаще всего жительницы Псковской области вступают в брак в период от 21 до 29 лет.

В трудоспособном возрасте, которым считается период от 16 до 55 лет, в 2020 году находилось 45,9 % жительниц региона, 15,1 % были моложе, а 39 % – старше.