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Общество

Росстат подсчитал, наскоколько подорожала курица и яйца

Яйца стали золотыми. Фото pro-consulting.ua

Куриное мясо и яйца, привлекшие внимание властей, за февраль подорожали на 4,7% и 2,3%. Об этом со ссылкой на Росстат пишет АиФ-Псков.

Однако если по мясу скачок пришелся на этот год (+6,6%), а за 12 месяцев рост относительно скромный (+13%), то яйца за 2 месяца прибавили лишь +1,9%, зато за год +28,2%.

Подсолнечное масло и сахар, по которым дело дошло до соглашений о стабилизации цен, движутся в разные стороны. Масло с начала года +0,3%, сахар -2,4%.

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