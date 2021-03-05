Росстат подсчитал, наскоколько подорожала курица и яйца

20:00, 05 марта 2021, ПАИ

Куриное мясо и яйца, привлекшие внимание властей, за февраль подорожали на 4,7% и 2,3%. Об этом со ссылкой на Росстат пишет АиФ-Псков.

Однако если по мясу скачок пришелся на этот год (+6,6%), а за 12 месяцев рост относительно скромный (+13%), то яйца за 2 месяца прибавили лишь +1,9%, зато за год +28,2%.

Подсолнечное масло и сахар, по которым дело дошло до соглашений о стабилизации цен, движутся в разные стороны. Масло с начала года +0,3%, сахар -2,4%.