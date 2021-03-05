В Пскове изменится расписание автобусов в связи с праздниками
Официальный Telegram-канал Псковской области со ссылкой на региональный комитет по транспорту и дорожному хозяйству сообщил, что с 6 по 8 марта изменится расписание городских автобусов в Пскове.
В субботу, 6 марта и воскресенье, 7 марта, автобусы будут ходить по расписанию субботы, а в понедельник, 8 марта, - в воскресном режиме.
С первого рабочего дня, 9 марта, общественный транспорт возвратится к обычному расписанию.
Напомним, на следующей неделе псковичей ждёт укороченная неделя.