В Пскове изменится расписание автобусов в связи с праздниками

21:07, 05 марта 2021, ПАИ

Официальный Telegram-канал Псковской области со ссылкой на региональный комитет по транспорту и дорожному хозяйству сообщил, что с 6 по 8 марта изменится расписание городских автобусов в Пскове.

В субботу, 6 марта и воскресенье, 7 марта, автобусы будут ходить по расписанию субботы, а в понедельник, 8 марта, - в воскресном режиме.

С первого рабочего дня, 9 марта, общественный транспорт возвратится к обычному расписанию.

Напомним, на следующей неделе псковичей ждёт укороченная неделя.