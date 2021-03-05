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Общество

В Пскове изменится расписание автобусов в связи с праздниками

Поменяется расписание маршруток на выходные. Фото pravdapskov.ru

Официальный Telegram-канал Псковской области со ссылкой на региональный комитет по транспорту и дорожному хозяйству сообщил, что с 6 по 8 марта изменится расписание городских автобусов в Пскове.

В субботу, 6 марта и воскресенье, 7 марта, автобусы будут ходить по расписанию субботы, а в понедельник, 8 марта, - в воскресном режиме.

С первого рабочего дня, 9 марта, общественный транспорт возвратится к обычному расписанию.

Напомним, на следующей неделе псковичей ждёт укороченная неделя.

 

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