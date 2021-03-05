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Общество

Госархив рассказал об истории кинотеатра «Родина» в Великих Луках

Кинотеатр не сразу заработал в полную силу. Фото государственного архива Псковской области

30 сентября 1948 года Главное управление кинофикации Министерства кинематографии СССР направило в адрес председателя облисполкома П. М. Сидорова письмо, в котором сообщало, что «планом капитальных вложений Министерства кинематографии СССР предусматривалось строительство в 1948 году кинотеатра на 500 зрительских мест в городе Великие Луки с ассигнованиями в сумме 300 тысяч рублей». Об этих документах рассказал Государственный архив Псковской области.

Адресом будущего учреждения культуры стал дом 11/13 на улице Лизы Чайкиной. Зрителям должны были показывать по шесть сеансов в день без выходных.

Возвели кинотеатр к 15 марта 1951 года. Но приёмочная комиссия выявила ряд недоделок. Кинотеатр разрешалось начать эксплуатировать «в целях сохранения от разрушения» до 1 июня 1951 года, «после чего эксплуатацию прекратить и предъявить здание к приёмке Государственной приёмочной комиссией». ​

Устраняли недоделки до октября 1952 года. Позднее в кинотеатре в субботу и воскресенье было разрешено проведение танцев перед сеансом, начинавшимся в 22:20. На танцевальных вечерах играл оркестр кинотеатра.

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