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Общество

В российских школах установят запрет на негативный контент в интернете

Ученик не сможет зайти в школе на не рекомендованные сайты. Фото .polzablog.ru

Минпросвещения РФ намерено настроить школьный Wi-Fi таким образом, чтобы у обучающихся был доступ только к верифицированному контенту. Об этом сказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов в пятницу в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести», пишет ТАСС.

«До конца года все городские школы должны быть подключены [к интернету со скоростью] как минимум 100 мегабит в секунду, поселковые и сельские школы – 50 мегабит в секунду. Да, будут очень отдалённые школы, где возможно, спутник, и там будут другие технологии использоваться. Но Wi-Fi, который будет в школе, он как раз будет настроен на доступ к верифицированному контенту. Тем самым мы защитим детей от той негативной информации, которая, к сожалению, используется, скажем так, в недобросовестных целях. Это категорически недопустимо», – сообщил Кравцов.

Он напомнил, что создана система видео-конференц-связи для школ «Сфера», она уже тестируется в 15 регионах. «На базе сети «ВКонтакте» создали свою образовательную социальную сеть, защищённую. Также у нас создаётся проверенный в соответствии со стандартами верифицированный контент, который может учитель использовать для преподавания того или иного предмета», – отметил министр.

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