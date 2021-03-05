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Общество

Создатели браузера Chrome изменили частоту его обновления

Браузер станет обновляться чаще. Фото profile.ru

Браузер Google Chrome будет обновляться чаще, чем это было прежде. Об этом сообщает РИА Новости  со ссылкой на официальный блог программного продукта «корпорации добра».

Разработчики Chrome переходят на месячный цикл обновления браузера. Раньше новые версии программы публиковались раз в шесть недель. Для тех же пользователей, которые не хотят видеть изменения так часто, Google пообещала опцию Extended Stable. С ней обновления функций будут приходить каждые восемь недель.
Google планирует перейти на четырёхнедельный цикл обновления программного обеспечения с Chrome 94, выход которой запланирован на третий квартал 2021 года.
 

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