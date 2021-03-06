0
12:48
Стал известен график работы нового пункта вакцинации от COVID-19 в Пскове
12:17
117 псковичей излечились от коронавируса за последние сутки
12:01
Более 90 новых случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Псковской области
11:36
Ещё два человека умерли от коронавируса в Псковской области
11:04
Новый пункт вакцинации от COVID-19 открылся в Пскове
10:24
Эксперт рассказал о недорогом источнике омега-3
09:44
Тимофея Весновея празднуют сегодня по народному календарю
Еще новости
Общество

Новый пункт вакцинации от COVID-19 открылся в Пскове

Фото из Официального Telegram-канала Псковской области.

Псковская городская поликлиника приглашает горожан сделать прививку в одном из торговых центров. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Пункт вакцинации открыт в ТЦ «Империал» на втором этаже, рядом с детской комнатой. Здесь находится оборудование для медицинского осмотра и холодильник для хранения вакцины.

«С момента открытия в пункт вакцинации пришли первые пациенты, которые записались заранее и находились в листе ожидания. После осмотра терапевтом и прохождения необходимых процедур они получили первый компонент вакцины», – говорится в сообщении.

Фото из Официального Telegram-канала Псковской области.

Псковичам напоминают, что записаться на процедуру можно через портал госуслуг, по единому номеру 122, по телефону кол-центра, в регистратуре поликлиники – лично или по телефону. Кроме того, пункт можно посетить и в порядке живой очереди.

Вакцинация бесплатна. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Следует ли убирать за своими питомцами во время прогулки?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Стал известен график работы нового пункта вакцинации от COVID-19 в Пскове 117 псковичей излечились от коронавируса за последние сутки Более 90 новых случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Псковской области Ещё два человека умерли от коронавируса в Псковской области Новый пункт вакцинации от COVID-19 открылся в Пскове Врач рассказала о влиянии новых подтипов COVID-19 на детей Татьяна Голикова рассказала о ситуации с коронавирусом в стране Смертность от коронавируса в России снизились на 9,5% Михаил Ведерников записал новое видеообращение к жителям Псковской области Пункты вакцинации от коронавируса заработают во всех районах Псковской области после праздников
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Стал известен график работы нового пункта вакцинации от COVID-19 в Пскове
06 марта 2021
Стал известен график работы нового пункта вакцинации от COVID-19 в Пскове
117 псковичей излечились от коронавируса за последние сутки
06 марта 2021
117 псковичей излечились от коронавируса за последние сутки
Более 90 новых случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Псковской области
06 марта 2021
Более 90 новых случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Псковской области
Ещё два человека умерли от коронавируса в Псковской области
06 марта 2021
Ещё два человека умерли от коронавируса в Псковской области
Новый пункт вакцинации от COVID-19 открылся в Пскове
06 марта 2021
Новый пункт вакцинации от COVID-19 открылся в Пскове
Эксперт рассказал о недорогом источнике омега-3
06 марта 2021
Эксперт рассказал о недорогом источнике омега-3
Тимофея Весновея празднуют сегодня по народному календарю
06 марта 2021
Тимофея Весновея празднуют сегодня по народному календарю
Небольшой снегопад ожидают в Пскове сегодня
06 марта 2021
Небольшой снегопад ожидают в Пскове сегодня

Идет загрузка...