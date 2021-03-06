Новый пункт вакцинации от COVID-19 открылся в Пскове

11:04, 06 марта 2021, ПАИ

Псковская городская поликлиника приглашает горожан сделать прививку в одном из торговых центров. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Пункт вакцинации открыт в ТЦ «Империал» на втором этаже, рядом с детской комнатой. Здесь находится оборудование для медицинского осмотра и холодильник для хранения вакцины.

«С момента открытия в пункт вакцинации пришли первые пациенты, которые записались заранее и находились в листе ожидания. После осмотра терапевтом и прохождения необходимых процедур они получили первый компонент вакцины», – говорится в сообщении.

Псковичам напоминают, что записаться на процедуру можно через портал госуслуг, по единому номеру 122, по телефону кол-центра, в регистратуре поликлиники – лично или по телефону. Кроме того, пункт можно посетить и в порядке живой очереди.

Вакцинация бесплатна. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис.