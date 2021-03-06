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Общество

Псковичей приглашают на службу в подразделения вневедомственной охраны

Управление Росгвардии по Псковской области ждёт граждан на работу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

На должности полицейского и полицейского-водителя требуются граждане в возрасте до 35 лет. Претенденты должны быть не судимыми, способными по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.

Кроме того, соискатели должны быть обладателями водительского удостоверения категории «В». Предпочтение отдается гражданам, отслужившим в Вооруженных силах РФ.

Вакансии открыты в Псковском, Великолукском, Пушкиногорском, Опочецком, Дедовичском филиалах отдела вневедомственной охраны, а также в ОВО по Порховскому району.

«Граждане, принятые на службу, пользуются бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством», - говорится в сообщении.

Более подробную информацию можно узнать по телефонам: (8112) 99-90-19, (8112) 59-25-32.

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