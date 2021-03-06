Более 10 млн рублей направят на поддержку НКО Псковской области в 2021 году

17:45, 06 марта 2021, ПАИ

Псковская область получит софинансирование в размере 10,2 млн рублей на оказание поддержки региональным НКО. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Оператором предоставления субсидий, как и в 2020 году, по словам губернатора, будет управление общественных проектов и молодёжной политики.

«Это значит, что в 2021 году грантовый фонд конкурсов, проводимых для СО НКО, составит более 20 млн рублей», – отметил глава региона.

Михаил Ведерников выразил уверенность в том, что полученная финансовая поддержка будет серьёзным подспорьем псковскому некоммерческому сектору.