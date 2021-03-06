0
18:30
Александр Проханов выразил соболезнования по поводу смерти псковского писателя Валентина Курбатова
16:59
ФОТОФАКТ: Трещины появились на льду Великой в Пскове
16:40
Четыре очага коронавируса остаются активными в Псковской области
15:12
Умер Валентин Курбатов
15:03
Топливный сбор на рейсы по России повысит «Аэрофлот»
14:44
ФОТОФАКТ: Мимоза и верба расцвели на улицах Пскова
13:59
О новом очаге коронавируса и числе умерших за последние сутки рассказал Михаил Ведерников
Еще новости
Общество

Более 10 млн рублей направят на поддержку НКО Псковской области в 2021 году

Псковская область получит софинансирование в размере 10,2 млн рублей на оказание поддержки региональным НКО. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Оператором предоставления субсидий, как и в 2020 году, по словам губернатора, будет управление общественных проектов и молодёжной политики.

«Это значит, что в 2021 году грантовый фонд конкурсов, проводимых для СО НКО, составит более 20 млн рублей», – отметил глава региона.

Михаил Ведерников выразил уверенность в том, что полученная финансовая поддержка будет серьёзным подспорьем псковскому некоммерческому сектору.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Следует ли убирать за своими питомцами во время прогулки?
Проголосовать >>>

Александр Проханов выразил соболезнования по поводу смерти псковского писателя Валентина Курбатова
06 марта 2021
Александр Проханов выразил соболезнования по поводу смерти псковского писателя Валентина Курбатова
ФОТОФАКТ: Трещины появились на льду Великой в Пскове
06 марта 2021
ФОТОФАКТ: Трещины появились на льду Великой в Пскове
Четыре очага коронавируса остаются активными в Псковской области
06 марта 2021
Четыре очага коронавируса остаются активными в Псковской области
Умер Валентин Курбатов
06 марта 2021
Умер Валентин Курбатов
Топливный сбор на рейсы по России повысит «Аэрофлот»
06 марта 2021
Топливный сбор на рейсы по России повысит «Аэрофлот»
ФОТОФАКТ: Мимоза и верба расцвели на улицах Пскова
06 марта 2021
ФОТОФАКТ: Мимоза и верба расцвели на улицах Пскова
О новом очаге коронавируса и числе умерших за последние сутки рассказал Михаил Ведерников
06 марта 2021
О новом очаге коронавируса и числе умерших за последние сутки рассказал Михаил Ведерников
Метель прогнозируют в Псковской области 7 марта
06 марта 2021
Метель прогнозируют в Псковской области 7 марта

Идет загрузка...