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Общество

В Псковском драматическом театре начался «Данилов-фест»

Сегодня прошла читка пьесы «Человек из Подольска. Фото Псковский академический театр имени Пушкина

В Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина начался трёхдневный фестиваль, посвящённый творчеству известного драматурга, прозаика, поэта Дмитрия Данилова. Об этом ПАИ сообщили в самом театре.

Сегодня, 6 марта, прошло первое мероприятие «Данилов-феста» – читка сверхуспешной пьесы драматурга «Человек из Подольска». Сам автор присутствовал на мероприятии.

Первые зрители оценили непривычный для них формат читки и отметили, что текст Данилова поднимает близкие им темы.

Напоминаем, что с 6 по 8 марта в Псковском театре драмы проходит «Данилов-фест» – фестиваль, приуроченный к премьере спектакля «Свидетельские показания» и посвящённый творчеству Дмитрия Данилова. В программе: читки пьес Данилова («Человек из Подольска», «Серёжа очень тупой», «Выбрать троих»), кинопоказ с последующим обсуждением, выставка петербургского художника авторской куклы Ирины Москвиной «Демонология нашего района».

Фестиваль завершится 8 марта большой творческой встречей с Дмитрием Даниловым, вход на которую будет свободным.
 

Полная программа фестиваля

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