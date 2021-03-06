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Общество

16 единиц техники «Псковавтодора» задействованы в круглосуточной уборке Пскова

Руководство «Псковавтодора» в субботу, 6 марта, проконтролировало качество весенней уборки центра Пскова от мусора. Задачу оперативно убрать город после зимы поставил на недавнем совещании губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Вместе с ответственными за содержание улично-дорожной сети проинспектированы все улицы, входящие в зону ответственности «Псковавтодора». Подобные пешие обходы проходят регулярно.

Работа ведётся круглосуточно, посменно. В ней задействовано пять бригад дорожных рабочих (23 человека), а также четыре инженерно-технических работника. Они убирают город с помощью 16 единиц техники: шести комбинированных дорожных машин, семи единиц тракторной техники и вакуумно-подметальной машины. Кроме того, работает круглосуточная диспетчерская служба. Контактные телефоны: (+7 8112) 29-88-08, +7-911-390-40-39.

В связи со снегопадом и минусовыми температурами к уборке мусора и очистке тротуаров от песчаных и грунтовых наносов подключена обработка дорог и пешеходных зон противогололёдными составами, уборка снега и наледи.

В связи с резким похолоданием работникам обеспечен подвоз горячих напитков при поддержке одного из псковских кафе.

По итогам обхода ответственным указано на выявленные замечания и поставлены сроки для их устранения. В целом обстановка в улично-дорожной сети центра Пскова безопасна для автолюбителей и пешеходов, заверил и. о. директора «Псковавтодора» Станислав Стармолотов.

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