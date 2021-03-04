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Спорт

Спринт Кубка мира не принёс российским биатлонистам медалей

В общем зачете Кубка мира Александр Логинов стал 23-м Фото РИА Новости

Российские биатлонисты остались без медалей в спринте на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Сообщает Lenta.ru со ссылкой на результаты сайта Международного союза биатлонистов (IBU).

Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, показавший десятый результат. Победителем стал француз Симон Дестье, прошедший гонку за 22 минуты и 58 секунд и не допустивший промахов. На втором месте расположился швед Себастьян Самуэльссон. Третьим стал немец Арнд Пайффер.

Лучший россиянин в общем зачете Кубка мира Александр Логинов стал 23-м.

5 марта российские биатлонисты заняли второе место по итогам эстафеты на этапе Кубка мира в Чехии. Сильнейшими в гонке стали представители сборной Германии.

Восьмой этап Кубка мира завершится 7 марта.

 

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