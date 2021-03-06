Георгий Василевич: «Валентин Курбатов прожил красивую жизнь»

21:27, 06 марта 2021, ПАИ

Счастливыми назвал годы дружбы с Валентином Яковлевичем Курбатовым директор Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич, рассказала ПАИ пресс-атташе Пушкинского музея-заповедника Лидия Токарева.

«Многими дарами Господь наделил этого человека. Душой, способной сострадать и утешать, побуждать к действию, радоваться труду и минутам отдохновения. Он умел удивляться и удивлять. Писал стихи и письма, вёл дивные дневники, переплывал реку Великую, мчался, обгоняя ветер, на велосипеде, обыгрывал в большой теннис умелых игроков, скакал верхом наперегонки, отмерял на лыжах заснеженные пространства, учил стоять на голове, петь песни за большим семейным столом, учил молиться и верить. Мы удивлялись ему и восхищались им. В чём могли, следовали ему. Вслушивались в его такой родной голос. Вместе с ним открывали прекрасное в нашем мире, в нашей жизни. Мы радовались тому, что он есть, что он с нами», — сказал Георгий Василевич от своего имени и от лица всего музея-заповедника.

«Валентин Курбатов прожил красивую жизнь, — убеждён руководитель Пушкинского заповедника, с которым Валентин Курбатов был творчески связан многие десятилетия. — Жизнь мужественную. Деятельную. Полную смысла. Сомневался и преодолевал сомнения. Вслушивался и слышал происходящее. Искал и обретал крупицы вечного в стремительном течении преходящего.

Валентин Яковлевич Курбатов ушёл во Вселенскую родительскую субботу. Ушёл от друзей и близких к родным и друзьям, ожидающим его в мире ином. Верится, встреча их будет радостной.

А мы, его современники, читатели, слушатели, зрители, остаёмся без него свидетелями о нём. О человеке, который подарил нам радость пройти с ним часть жизненного пути.

Спасибо, дорогой Валентин Яковлевич! Вечная память!»