Глава псковской писательской организации поделился воспоминания об ушедшем из жизни Валентине Курбатове

21:41, 06 марта 2021, ПАИ

Председатель правления регионального отделения Союза писателей России Игорь Изборцев поделился с «Комсомольской правдой в Пскове» воспоминаниями об ушедшем сегодня из жизни Валентине Яковлевиче Курбатове. Жизнь известного литературного критика и писателя Валентина Яковлевича прошла под знаком достоинства и благородства. Так он жил и так завершил свой земной путь. Эта суббота была родительской, поминались все усопшие сродники. Валентин Яковлевич как настоящий христианин успел помянуть своих умерших родных и близких.

Поскольку близился Международный женский день, ему предстояло исполнить свой мужской долг – поздравить супругу с праздником. Он отправился за цветами, и эта дорога стала для него последней дорогой в его жизни. Валентин Яковлевич нёс букет и уже почти дошёл до дома. «Он умер мгновенно, без мучений. Сделал очередной шаг навстречу любимой жене, с которой прожил долгую, счастливую жизнь, и завершил этот шаг уже в вечности», — отметил Игорь Изборцев.

Писатель рассказал, что познакомился с Курбатовым более 20 лет назад во время строительства храма Воскресения Христова в Орлецах. Он сам предложил первому строителю храма Алексею Недосекину его будущее название: во имя воскресения Христова. В дальнейшем его судьба отчасти была связана с этим храмом: здесь отпевали его маму, и сам он иногда бывал на Божественных литургиях. Здесь же, на Орлецовском кладбище, завершится его земной путь

Глава писательской организации поделился с нами воспоминаниями о Валентине Курбатове. «Я сейчас оглядываюсь на прожитые годы, и думается мне, что не было ни одного важного события в моей жизни, не связанного с Валентином Яковлевичем Курбатовым», — рассказал писатель. Игорь Изборцев отметил, что с Курбатовым он обсуждал сюжеты своих первых книг и советовался насчёт вступления в Союз писателей.

«Этот важный шаг я сделал с его благословения. В дальнейшем, став руководителем писательской организации, обсуждал с ним вопросы вступления в Союз писателей новых членов, привлечения в организацию юных дарований, посколько для нас это больной вопрос», — рассказал Игорь Изборцев. Говоря о значении Курбатова для псковской писательской организации, Игорь Изборцев отметил, что последние годы и десятилетия коллектив смотрел на все важные события его глазами. «Его тихий голос наставлял нас, давал нам советы. И оттого общий голос псковских писателей приобретал высокий авторитет, исполнялся такой силой, что нас слышали не только в псковских пределах, но и далеко за ними», — отметил писатель.

Игорь Изборцев подчеркнул, что новость о смерти Валентина Яковлевича никого не оставила равнодушным. Сегодня весь день его телефон разрывался от звонков. Звонили общие знакомые, просто сочувствующие, журналисты. Многие предлагали помощь, спрашивали, когда и где будет прощание. И никто не мог до конца осознать случившееся.

«Когда после трагического известия мы с коллегой поехали в дом писателя со словами соболезнования, то ехали мы к живому Валентину Яковлевичу Курбатову и к его супруге Инне Федоровне, а не к вдове. Наверное, понадобятся не дни, не недели даже не месяцы, чтобы осознать и вместить в сердце, что его больше нет с нами».

Много талантов имел Валентин Яковлевич. О том, что он волшебно владел пером и имел бесчисленное количество наград, напоминать никому не нужно, однако немногие знают, что литературовед хорошо знал флотский устав и готов был «хоть сейчас» отправляться в морской поход. Кроме того, великий критик хорошо ориентировался по звёздному небу. «В Средние века при дворе какого-нибудь образованного властителя его вполне могли бы назначить придворным звездочётом», — отметил Игорь Изборцев.

Игорь Изборцев также вспоминал, как в 2001 году после его вступления в Союз писателей он принимал именитых гостей в своём деревенском доме в деревне Гусинец Изборской волости. «Валентин Яковлевич приехал с супругой Инной Федоровой и Сан Саныч Бологов – тоже с супругой. Сходили в баньку, потом под яблоней поставили стол, по русскому обычаю закусили, а далее русская душа захотела песни. У Валентина Яковлевича были ярко выраженные вокальные данные, ему бы в оперу, а он пошёл в писатели. Так что мы долго своими русскими песнями не давали спать деревне. Яблоня ещё стоит, а вот Валентина Яковлевича уже нет».