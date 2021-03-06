Создатель Twitter Джек Дорси выставил на продажу свой самый первый твит

22:33, 06 марта 2021, ПАИ

Джек Дорси выставил на аукцион свой первый твит, в котором написано: «Просто настраиваю свой твиттер». Об этом написал РБК.



just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006



И за несколько часов его цена выросла до двух миллионов долларов. Предложение сделал основатель компании Tron Foundation Джастин Сан.

Победитель аукциона получит цифровой сертификат, подписанный автором, по сути автограф. А сам твит останется на месте.

Телеканал Fox Business отметил, что первые предложения о покупке твита появились ещё в декабре 2020 года, но всеобщее внимание торги привлекли 5 марта.