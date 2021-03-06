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Общество

Создатель Twitter Джек Дорси выставил на продажу свой самый первый твит

Джек Дорси выставил на аукцион свой первый твит, в котором написано: «Просто настраиваю свой твиттер». Об этом написал РБК.
 

 


И за несколько часов его цена выросла до двух миллионов долларов. Предложение сделал основатель компании Tron Foundation Джастин Сан.

Победитель аукциона получит цифровой сертификат, подписанный автором, по сути автограф. А сам твит останется на месте.

Телеканал Fox Business отметил, что первые предложения о покупке твита появились ещё в декабре 2020 года, но всеобщее внимание торги привлекли 5 марта.

 

 

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