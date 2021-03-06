Энергетики работают в Псковской области в режиме повышенной готовности из-за порывистого ветра и метели

23:26, 06 марта 2021, ПАИ

Филиал «Россети Северо-Запад» в Псковской области работает в режиме повышенной готовности из-за неблагоприятных погодных условий. Порывистый ветер и метель вслед за Псковской накрыли Нижегородскую область. Об этом сообщает официальный телеграм-канал энергетиков.

101 аварийная бригада и 109 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения.

27 дизельных генераторов общей мощностью 1,4 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня 7 марта.

Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе чем на восемь метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону

Россети 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.