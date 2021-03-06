Новую помощь от государства получат молодые мамы

23:46, 06 марта 2021, ПАИ

В самое ближайшее время для российских молодых мам могут расширить пакет льгот. Член думского комитета по труду и социальной политике Светлана Бессараб рассказала подробности журналистам URA.RU.

Если молодая мама не только растит и воспитывает ребёнка, но и получает образование, для таких женщин хотят ввести особую стипендию.

«В данный момент пытаюсь продвинуть инициативу выплаты стипендии для мам-студенток в размере минимального размера оплаты труда, потому что, к сожалению, молодые девушки боятся рожать в студенческое время», — пояснила депутат.



В скором времени в России могут измениться правила выплат на детей до трёх лет.

