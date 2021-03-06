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Общество

Новую помощь от государства получат молодые мамы

Сидеть в декрете и учиться может стать выгодным. Фото RK.GOV.RU

В самое ближайшее время для российских молодых мам могут расширить пакет льгот. Член думского комитета по труду и социальной политике Светлана Бессараб рассказала подробности журналистам URA.RU.

Если молодая мама не только растит и воспитывает ребёнка, но и получает образование, для таких женщин хотят ввести особую стипендию.
«В данный момент пытаюсь продвинуть инициативу выплаты стипендии для мам-студенток в размере минимального размера оплаты труда, потому что, к сожалению, молодые девушки боятся рожать в студенческое время», — пояснила депутат.

В скором времени в России могут измениться правила выплат на детей до трёх лет.
 

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