Маврикиев день отмечают сегодня по народному календарю
На Маврикия ждали домой грачей, ласточек и скворцов. Об этом пишет calend.ru.
День получил название в память о христианских святых, живших в III-IV веках, – мучениках Апамейских, Маврикии и 70 воинах.
Именно на Маврикия ждали возвращения птиц. Время их прилёта становилось значимым: если ласточки, скворцы и грачи вернулись раньше этого дня – предсказывали скорую весну. Отсюда появилась и поговорка «Ранние ласточки – к счастливому году».
В этот день крестьяне отправлялись на первые работы в поле. Пока дорога оставалась крепкой, развозили на будущие пашни и грядки навоз.
Угощались на Маврикия «чёрной ухой» – мясным супом на огуречном рассоле с пряностями и кореньями.