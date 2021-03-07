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Маврикиев день отмечают сегодня по народному календарю

Фото с сайта pixabay.com.

На Маврикия ждали домой грачей, ласточек и скворцов. Об этом пишет calend.ru.

День получил название в память о христианских святых, живших в III-IV веках, – мучениках Апамейских, Маврикии и 70 воинах.

Именно на Маврикия ждали возвращения птиц. Время их прилёта становилось значимым: если ласточки, скворцы и грачи вернулись раньше этого дня – предсказывали скорую весну. Отсюда появилась и поговорка «Ранние ласточки – к счастливому году».

В этот день крестьяне отправлялись на первые работы в поле. Пока дорога оставалась крепкой, развозили на будущие пашни и грядки навоз.

Угощались на Маврикия «чёрной ухой» – мясным супом на огуречном рассоле с пряностями и кореньями.

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