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ВОЗ пока не рекомендует использовать «иммунные паспорта»

Фото с сайта pixabay.com.

Всемирная организация здравоохранения пока не рекомендует вводить «иммунные паспорта» для путешественников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ВОЗ в России Мелиту Вуйнович.

В ВОЗ считают, что документы с данными о проведённой вакцинации от коронавируса не стоит вводить на раннем этапе понимания полного иммунного ответа на COVID-19.

«Иммунный ответ, вероятно, будет более сложным, чем то, что можно определить с помощью индивидуального измерения антител к COVID-19 в любой момент времени. По этой причине ВОЗ не рекомендует использовать так называемые «иммунные паспорта», – заключила Мелита Вуйнович.

Ранее Еврокомиссия сообщила, что собирается представить в марте проект единого сертификата о вакцинации от коронавируса.

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