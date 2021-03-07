ВОЗ пока не рекомендует использовать «иммунные паспорта»

12:41, 07 марта 2021, ПАИ

Всемирная организация здравоохранения пока не рекомендует вводить «иммунные паспорта» для путешественников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ВОЗ в России Мелиту Вуйнович.

В ВОЗ считают, что документы с данными о проведённой вакцинации от коронавируса не стоит вводить на раннем этапе понимания полного иммунного ответа на COVID-19.

«Иммунный ответ, вероятно, будет более сложным, чем то, что можно определить с помощью индивидуального измерения антител к COVID-19 в любой момент времени. По этой причине ВОЗ не рекомендует использовать так называемые «иммунные паспорта», – заключила Мелита Вуйнович.

Ранее Еврокомиссия сообщила, что собирается представить в марте проект единого сертификата о вакцинации от коронавируса.