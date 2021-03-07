Ещё два жителя Псковской области умерли от коронавируса

09:32, 07 марта 2021, ПАИ

Два человека не смогли излечиться от COVID-19 в регионе, по данным официальной статистики за 6 марта. Об этом сегодня сообщил Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

«Статистика пополнилась ещё двумя смертями от COVID-19. Приношу искренние соболезнования родным и близким», – написал губернатор.

Михаил Ведерников обратился к жителям области с призывом вакцинироваться: «Защитите себя. Присоединяйтесь к более 9 тысячам жителей области, кто прошёл вакцинацию».