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Ещё два жителя Псковской области умерли от коронавируса

Фото: ПАИ.

Два человека не смогли излечиться от COVID-19 в регионе, по данным официальной статистики за 6 марта. Об этом сегодня сообщил Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

«Статистика пополнилась ещё двумя смертями от COVID-19. Приношу искренние соболезнования родным и близким», – написал губернатор.

Михаил Ведерников обратился к жителям области с призывом вакцинироваться: «Защитите себя. Присоединяйтесь к более 9 тысячам жителей области, кто прошёл вакцинацию».

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