Полные сведения о стаже можно включить в электронную трудовую книжку с 7 марта

10:29, 07 марта 2021, ПАИ

С 7 марта вступает в силу закон, разрешающий россиянам обращаться в Пенсионный фонд России для включения сведений обо всём стаже в электронные трудовые книжки. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Минтруд.

На данный момент в электронном документе содержатся сведения лишь с начала 2020 года.

«Законом предусмотрена возможность для граждан обратиться в органы ПФР с заявлением о включении в свой индивидуальный лицевой счёт всех сведений о трудовой деятельности за периоды работы до 1 января 2020 г., записи о которых содержатся в трудовой книжке», – рассказали изданию в Минтруде.

Для этого нужно лично обратиться в любое отделение ПФР с бумажной трудовой и заявлением о включении в электронную трудовую стажа за все годы работы.