0
11:48
Михаил Ведерников отмечает сегодня день рождения
10:55
Один из проектов хакатона «Города» может быть реализован в Пскове
10:29
Полные сведения о стаже можно включить в электронную трудовую книжку с 7 марта
10:02
Ещё 64 жителя Псковской области выздоровели после COVID-19
09:52
Более 90 человек заразилось коронавирусом 6 марта в Псковской области
09:32
Ещё два жителя Псковской области умерли от коронавируса
09:09
Метель ожидают сегодня в Пскове
Еще новости
Общество

Полные сведения о стаже можно включить в электронную трудовую книжку с 7 марта

Фото с сайта pixabay.com.

С 7 марта вступает в силу закон, разрешающий россиянам обращаться в Пенсионный фонд России для включения сведений обо всём стаже в электронные трудовые книжки. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Минтруд.

На данный момент в электронном документе содержатся сведения лишь с начала 2020 года. 

«Законом предусмотрена возможность для граждан обратиться в органы ПФР с заявлением о включении в свой индивидуальный лицевой счёт всех сведений о трудовой деятельности за периоды работы до 1 января 2020 г., записи о которых содержатся в трудовой книжке», – рассказали изданию в Минтруде.

Для этого нужно лично обратиться в любое отделение ПФР с бумажной трудовой и заявлением о включении в электронную трудовую стажа за все годы работы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Следует ли убирать за своими питомцами во время прогулки?
Проголосовать >>>

Михаил Ведерников отмечает сегодня день рождения
07 марта 2021
Михаил Ведерников отмечает сегодня день рождения
Один из проектов хакатона «Города» может быть реализован в Пскове
07 марта 2021
Один из проектов хакатона «Города» может быть реализован в Пскове
Полные сведения о стаже можно включить в электронную трудовую книжку с 7 марта
07 марта 2021
Полные сведения о стаже можно включить в электронную трудовую книжку с 7 марта
Ещё 64 жителя Псковской области выздоровели после COVID-19
07 марта 2021
Ещё 64 жителя Псковской области выздоровели после COVID-19
Более 90 человек заразилось коронавирусом 6 марта в Псковской области
07 марта 2021
Более 90 человек заразилось коронавирусом 6 марта в Псковской области
Ещё два жителя Псковской области умерли от коронавируса
07 марта 2021
Ещё два жителя Псковской области умерли от коронавируса
Метель ожидают сегодня в Пскове
07 марта 2021
Метель ожидают сегодня в Пскове
Новую помощь от государства получат молодые мамы
06 марта 2021
Новую помощь от государства получат молодые мамы

Идет загрузка...