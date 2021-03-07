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Общество

Один из проектов хакатона «Города» может быть реализован в Пскове

Скриншот со страницы Михаила Ведерникова в Instagram.

Глава региона и директор Роскультцентра подписали соглашение о проведении в 2021 году Всероссийского урбанистического хакатона «Города» в Пскове. Один из проектов может быть воплощён в городе. Об этом сообщает Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Михаил Ведерников рассказал о встрече с директором Роскультцентра Мариной Абрамовой и подчеркнул, что это новый формат мероприятия для Пскова, который будет здесь востребован. «В регионе много объектов культурного значения, а ярких современных пространств недостаточно», – отметил губернатор.

По словам Михаила Ведерникова, один, а возможно и несколько проектов, будет реализовано при поддержке администрации Псковской области.

Хакатон «Города» – один из проектов Роскультцентра, в рамках которого молодые архитекторы и урбанисты со всей страны очно знакомятся с локациями города и разрабатывают идеи благоустройства городских территорий. Курируют их международные архитекторы.

«Надеюсь, жители области также примут активное участие в хакатоне, тем более что в прошлом году двое наших ребят уже стали победителями в таком проекте. Проект псковича Артёма Титова теперь реализуется в Салехарде, а идея великолучанки Дины Шауловой – в Волхове», – рассказал Михаил Ведерников.

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