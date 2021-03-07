Михаил Ведерников отмечает сегодня день рождения
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отмечает 46-летие. Глава региона родился 7 марта 1975 года в городе Выборге Ленинградской области.
12 октября 2017 года Михаил Ведерников указом президента России был назначен на должность временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области.
9 сентября 2018 года был избран губернатором Псковской области. 17 сентября 2018 года официально вступил в должность губернатора Псковской области.
Отмечен благодарностями президента Российской Федерации, патриаршим знаком «700-летие преподобного Сергия Радонежского».
Михаил Ведерников женат, воспитывает двух дочерей и сына.