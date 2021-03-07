Высаживать из общественного транспорта детей теперь запрещает закон

13:14, 07 марта 2021, ПАИ

Детей-безбилетников младше 16 лет нельзя высаживать из автобуса с 7 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Госдуму.

Документ, разработанный Минтрансом, вносит изменения в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.

Теперь детей, не достигших 16 лет, нельзя принуждать покинуть общественный транспорт в случае безбилетного проезда, если их не сопровождают взрослые.

«С сегодняшнего дня кондукторы и водители должны понимать, что, высаживая ребёнка из-за отсутствия билета, они нарушают федеральный закон и понесут за это ответственность. Оставлять детей одних на дороге опасно для их жизни и здоровья», – прокомментировал закон председатель Госдумы Вячеслав Володин.